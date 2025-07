Virus West Nile, test esteso a tutti i donatori di sangue nel Lazio

Cresce l’attenzione sul fronte sanitario nel Lazio. A seguito dell’evoluzione del quadro epidemiologico del Virus West Nile, la Regione ha deciso di rafforzare le misure di prevenzione, in particolare nei confronti della sicurezza trasfusionale. Il rischio contagio, secondo i dati più recenti, si è intensificato soprattutto nella provincia di Latina, spingendo le autorità ad agire con urgenza.

La Direzione Regionale Salute ha così disposto l’estensione del test NAT (Nucleic Acid Test) su tutti i donatori di sangue del territorio laziale. Il test, effettuato su singolo campione, permette di rilevare la presenza del virus nelle fasi più precoci, garantendo maggiore sicurezza nelle trasfusioni.

Una decisione presa in linea con le linee guida del Ministero della Salute – aggiornate a febbraio – e con la nota operativa diffusa a maggio dal Centro Nazionale Sangue, che ha ribadito l’importanza della sorveglianza attiva per arginare possibili focolai.

Il provvedimento ha effetto immediato e su tutto il territorio regionale, e resterà in vigore fino a nuove comunicazioni. I test verranno costantemente monitorati e adattati in base all’andamento del contagio.

Nel frattempo, i cittadini sono invitati a collaborare e a segnalare eventuali sintomi sospetti, specie in caso di febbre o malesseri riconducibili a infezioni virali.

Il West Nile, trasmesso principalmente da zanzare infette, può presentarsi in forma asintomatica o con sintomi lievi, ma in alcuni casi può provocare gravi complicazioni neurologiche.

