Visite guidate e trekking storico-ambientali nei Parchi e Ville di Roma

In ogni villa e parco viene proposto un percorso didattico di visita storico-botanica con itinerari predeterminati e soste programmate, alla scoperta delle specie più significative (per diffusione, particolarità o rarità) e dei singoli alberi monumentali e notevoli per dimensioni.

Tutte le informazioni e il calendario delle visite sulle pagine del Dipartimento Ambiente