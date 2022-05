Volontari di nuovo all’opera nell’area di via Serretta e strade limitrofe

Questa mattina, 21 maggio 2022, a partire dalle ore 8.00, fino alle 11.30 circa, si è provveduto, nuovamente, al taglio dell’erba e alla pulizia dei marciapiedi tutta l’area di via E. Serretta e strade limitrofe.

Il Municipio sembra non avere fondi per questi interventi. Anzi, attendiamo ancora l’asporto del materiale rimosso nei precedenti interventi, promesso varie volte, ma mai avvenuto.

Analoghi interventi erano già stati effettuati, il 5, il 26 giugno ed il 9 ottobre 2021; ma, dopo oltre sette mesi, era necessario ripetere l’operazione di sfalcio dell’erba.

L’operazione, che si è resa necessaria in quanto l’erba era cresciuta a dismisura e creava anche un potenziale rischio incendio, a causa del protrarsi della siccità, ha visto impegnati alcuni volenterosi cittadini residenti nell’area interessata (Pasquale, Maurizio, Sergio, Enrico e Luigi), il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli (Pericle), un volontario di Retake Tiburtino (Fabio), oltre al Comitato Colline e Valli di Pietralata e Tiburtina (Marina).

Come già affermato in precedenti articoli, questi interventi hanno lo scopo di ridare dignità all’intera zona e, di conseguenza, ai cittadini ivi residenti, stanchi di assistere all’abbandono in cui essa versa, nonché alla presenza di ratti e, ci è stato riferito, anche di qualche serpentello.

Da parte nostra un vivissimo ringraziamento ai volontari impegnati nell’operazione, della quale alleghiamo la foto di un momento della pulizia.

Segnaliamo che alcune persone, passando e vedendo all’opera i volontari li hanno ringraziati. Una gentile signora ha offerto l’acqua per farli dissetare (la mattinata era molto calda) ed una trattoria pizzeria di una delle strade ripulite, via P. De Luca, aperta di recente, ha dato la propria disponibilità ad offrire, a metà lavoro, una colazione o altra consumazione di loro piacimento.

Bei segni che sono stati molto graditi dai volontari.