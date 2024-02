Voragine Via Tor de’ Schiavi, i dettagli dell’intervento

Messa in sicurezza e chiusura della voragine di via Tor de’ Schiavi: i Dipartimenti Protezione Civile, Programmazione e attuazione urbanistica e Csimu hanno spiegato il lavoro portato avanti dall’Amministrazione.

Il compendio di questo lavoro è stato presentato alla cittadinanza il 5 Febbraio 2024 scorso ed è ora online per tutti i cittadini che non hanno potuto partecipare all’incontro organizzato dal V Municipio. Scarica le slide riassuntive per conoscere i dettagli dell’intervento.

