“Walking for Peace” nell’I.C. Tullio De Mauro

Una marcia per la pace nell’istituto comprensivo Tullio De Mauro è stata organizzata nella giornata di lunedì 14 marzo 2022 con la partecipazione entusiastica dei ragazzi e dei loro insegnanti. Un momento di condivisione di intenti e di pensieri sotto i colori universali della pace.

Se è vero che all’età di questi ragazzi non si comprendono le ragioni di un conflitto che non avrebbe mai dovuto iniziare, a dire il vero anche tanti di noi non hanno compreso le ragioni di questa guerra assurda, è altrettanto vero che i piccoli studenti hanno capito che solo sotto i colori della pace il loro futuro può essere più roseo e più sicuro. I ragazzi della scuola di via Santi hanno lavorato sodo per lanciare il loro messaggio al mondo guidati dalla prof.ssa Mancaruso, dai docenti e dall’immancabile associazione Piccoli Giganti Onlus. Un modo speciale per ribadire il loro “no alla guerra” attraverso i disegni, i cartelli, le bandiere e un lungo striscione che, sorretto dai piccoli studenti, ha attraversato i vialetti della scuola. Uno dei messaggi mi ha colpito più degli altri, quello che riportava le parole del grande John Lennon: “Tutto quello che chiediamo è di dare una possibilità alla pace”.

Oltre le mie poche ma doverose parole, andare oltre potrebbe diventare retorico, affido alle immagini pubblicate su youtube il pensiero positivo di questi ragazzi.