X Municipio, Bordoni (Lega): “Degrado nei parchi, vergogna senza fine”

“X Municipio, degrado urbano e bivacchi abusivi nei parchi del lungomare di Ostia. Nonostante le ripetute segnalazioni da parte nostra la vergogna continua; il problema degli accampamenti a piazza Gasparri, all’interno del parco Parco Willy Ferrero, non è stato minimamente risolto.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

“Nessun intervento – prosegue Bordoni – da parte del Municipio che, all’aumentare del degrado, fa finta di non accorgersi di nulla. Non solo degrado ma parliamo di porzioni di territorio sottratte ai cittadini che non possono più usufruire del parco a seguito delle condizioni di sporcizia e lerciume in cui è ridotto.

“Questa è la gestione – conclude Bordoni – che i 5 Stelle hanno del decimo municipio, ci arrivano foto e segnalazioni preoccupanti dove materassi, mobilio di fortuna, coperte, stracci e carrelli della spesa provano la presenza stabile di emarginati e sbandati all’interno del parco. I 5 stelle la smettano di disegnare improbabili piste ciclabili sul lungomare e si occupino di controllo del territorio, manutenzione urbana e assistenza alle persone. Non solo non vengono effettuati interventi strutturali ma nemmeno la manutenzione minima per garantire decoro e sicurezza ai cittadini e turisti di Ostia”.