X Municipio: Sanificazione strade, solo dal 24 marzo e solo per le “piazze storiche”

“Non ci sono parole. A quanto pare le strade del Municipio X saranno le ultime di Roma Capitale ad essere sanificate e l’intervento riguarderà “genericamente” le piazze storiche del Municipio. Leggendo le mail pubblicate ed inviate dall’Assessore Alessandro Ieva, per altro non si sa bene inviate a chi, probabilmente all’AMA, in quanto i mittenti sono stati oscurati, cadono autenticamente le braccia. In una prima comunicazione si chiedeva di conoscere la programmazione degli interventi di sanificazione previsti nel Municipio X mentre in una seconda comunicazione si evidenziava la richiesta di intervento su tutte le strade e i marciapiedi del Municipio e non soltanto nelle piazze storiche così come indicato nella comunicazione diffusa da AMA. Lo afferma in una nota Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio.

“Non dimentichiamo – afferma Possanzini – che le sanificazioni stradali sono iniziate già dal 9 marzo scorso nella città mentre in Municipio, in tutt’altra faccenda affaccendato, non si è affrontato l’argomento nemmeno per sbaglio in quanto l’unica priorità era dare parere favorevole, per altro non vincolante, alla proposta di PUA. Non ce la possiamo cavare con il fraseggio via mail caro Assessore Ieva, la maggioranza che governa la città e il Municipio ha sottovalutato, e molto anche, il pericolo “covid-19” che progressivamente stava diventando una autentica emergenza per tutte e tutti noi. Ora è inutile mettersi a correre per cucire una pezza che risulta peggio del buco così come sta facendo l’assessore Ieva, per altro nel silenzio totale dei suoi colleghi di Giunta e della Presidente di Pillo. La Giunta Municipale, con coraggio, chieda immediatamente un confronto con il Campidoglio al fine di istituire una regia cittadina, un coordinamento di emergenza cittadina, composto dai Presidenti di Municipio e dalla Sindaca Raggi come elemento di sintesi, al fine di garantire delle iniziative atte a fermare il diffondersi del “covid-19” che siano quanto meno coordinate e programmate in tutta la città e non fatte a spot e con modalità assolutamente discutibili come quella di sanificare solamente le piazze storiche del Municipio X il giorno 24 di marzo e cioè fra una settimana a partire da ora. Inoltre sarebbe opportuno informare i cittadini sulle modalità di sanificazione stradale con un calendario dettagliato, definito almeno per quartiere o per area, al fine di far percepire la presenza dell’amministrazione cittadina e municipale in questi giorni di grande apprensione e timore. Un’armata Brancaleone che si muove in modo scoordinato e sconnesso, che mette pezze che sono peggio dei buchi, è assolutamente ciò che in questo momento non serve alla città e ai cittadini. Ad ogni modo nelle prossime ore presenteremo una diffida per chiedere che l’intervento di sanificazione di strade e luoghi pubblici del Municipio X riguardi tutto il territorio e non solamente le piazze storiche”.