Zaini personalizzati per una attività di marketing offline efficace

Apporre un marchio sulla superficie di uno zaino è un’azione che può essere connotata da molteplici significati: uno dei più importanti riguarda la connessione fra il contenuto dello zaino e chi usa quell’accessorio portandolo sulle spalle. Si ha a che fare, in una situazione del genere, con una attribuzione valoriale quasi istintiva e diretta: come dire, la persona che porta lo zaino corrisponde al contenuto che viene trasportato, quasi che l’essere fosse determinato dal fare.

Per esempio, un manager e un universitario sono diversi l’uno dall’altro non solo per i vestiti che indossano o per come sono pettinati, ma anche perché portano zaini con forme e colori diversi. In più, cambia il modo in cui lo zaino viene trasportato: un dettaglio che viene percepito, anche se a volte in modo inconscio.

Che cosa comunica uno zaino

Gli zaini, e a maggior ragione gli zaini personalizzati , comunicano molto e parlano di chi li indossa, raccontando dove si sta andando e svelando numerosi tratti dell’identità personale.

Ogni zaino è latore di uno o più messaggi, contribuendo a svelare le passioni del suo possessore e al tempo stesso segnalando la sua collocazione, non solo geografica, nel mondo.

Tutti gli zaini parlano di chi li indossa, ed è questa la ragione per la quale si tratta di veicoli di comunicazione molto preziosi, non solo per le aziende, ma anche per le associazioni e per altre realtà come gli organizzatori di eventi. Uno zaino è quasi un tag di appartenenza, un segno di riconoscimento per una specifica community.

Gli zaini personalizzati di StampaSi

Il marchio su uno zaino personalizzato

Nel momento in cui si decide di personalizzare uno zaino tramite l’apposizione di un marchio, è molto importante decidere dove il brand andrà messo, stabilendo anche le dimensioni che esso dovrà avere.

Nulla vieta di personalizzare anche gli zaini aziendali, i quali – anzi – sono un segno di legame e soprattutto di appartenenza: portano con sé un carico di storie e di contenuti valoriali, per una straordinaria comunione di intenti all’insegna di una spiccata empatia.

Ogni volta che si regala uno zaino con un marchio o che comunque riporta un tratto distintivo, come per esempio un messaggio, ci si rende protagonisti di un’azione che chiama in causa addirittura il tribale, con l’abitudine di trasformare il focolare nel cuore del villaggio. In qualunque contesto si tenga con sé uno zaino, si riconosce l’autorevolezza del marchio che lo ha fornito, mettendo in evidenza il proprio legame con il brand in questione e facendosi portavoce dello stesso.

Nuovi spazi comunicativi

La conquista di un importante spazio comunicativo è alla base della scelta di collocare un marchio su uno zaino: ecco perché quella che ne scaturisce è una tipologia di personalizzazione che risulta coerente in tutto e per tutto con le ragioni per le quali in genere si decide di investire, anche dal punto di vista economico, nei gadget personalizzati.

Gli zaini sono accessori dinamici, e sono disponibili in una vasta gamma di modelli riuscendo ad assecondare qualunque necessità.