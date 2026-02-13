ZTL e Strisce Blu, Roma cancella i privilegi per elettriche e ibride: l’opposizione attacca. Il mondo produttivo insorge

La rivoluzione della mobilità capitolina cambia marcia – e accende lo scontro politico.

A Roma l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha firmato due direttive che segnano la fine di alcuni privilegi storici per le auto considerate “green”: stop alla gratuità totale per le elettriche in ZTL e addio al parcheggio libero sulle strisce blu per le mild-hybrid.

Una scelta che l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri rivendica come necessaria per contrastare la congestione crescente nel cuore della città.

Con oltre 75mila veicoli elettrici autorizzati a entrare liberamente nel centro storico, la ZTL – spiegano dal Campidoglio – avrebbe progressivamente perso la sua funzione di filtro del traffico.

ZTL a pagamento per le elettriche

La novità più dirompente riguarda l’accesso alle Zone a Traffico Limitato. Le auto elettriche non avranno più ingresso gratuito: per i nuovi permessi si parla di un contributo che potrebbe sfiorare i 1.000 euro annui.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la pressione veicolare nel “tridente” e nei rioni storici, dove la presenza massiccia di vetture, seppur a emissioni zero allo scarico, continua a occupare spazio pubblico e a incidere sulla vivibilità urbana.

Stretta sulle mild-hybrid

Cambiano le regole anche per le ibride leggere. Le mild-hybrid, spesso scelte per il costo contenuto e per i benefici fiscali, dovranno pagare il parcheggio sulle strisce blu come le tradizionali auto a benzina o diesel.

Secondo Roma Servizi per la Mobilità, la misura punta a favorire la rotazione dei posti auto e a eliminare distorsioni che, nel tempo, hanno saturato la sosta tariffata in diverse zone della città.

La protesta delle imprese

Il mondo produttivo insorge. Il presidente della CNA Roma, Roberto Orlandi, parla di un impatto pesante su artigiani e piccole imprese.

“Molti operatori – dalla manutenzione agli impianti, fino alla logistica leggera – avevano investito in furgoni elettrici confidando in un quadro normativo stabile e in incentivi coerenti con la transizione ecologica. Ora temono un aggravio dei costi e chiedono un confronto preventivo con l’amministrazione.”

Scontro in Aula Giulio Cesare

La decisione rischia di aprire una frattura politica. Dal centrosinistra arrivano distinguo: Alessio D’Amato (Azione) invita a “una pausa di riflessione”, sottolineando che migliaia di famiglie hanno pianificato l’acquisto dell’auto sulla base di regole oggi cambiate.

Dall’opposizione, l’attacco è frontale. Fratelli d’Italia annuncia battaglia in Aula Giulio Cesare: la consigliera Masi definisce le direttive “punitiva e classista”, accusando il Campidoglio di colpire chi ha investito nell’ecologia.

La partita è appena iniziata. Tra esigenze di decongestionare il centro storico e tutela degli investimenti fatti da cittadini e imprese, la nuova stretta sulla mobilità promette di diventare uno dei dossier più caldi della primavera romana.