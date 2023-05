ZTL: il III municipio richiede rimodulazione e deroghe

Il 26 maggio 2023 si è tenuto un consiglio straordinario in III municipio convocato sulla questione ZTL fascia verde. Intervenuti l’assessore comunale alla mobilità Eugenio Patanè e del Presidente della commissione capitolina mobilità Giovanni Zannola.

“L’aula di piazza Sempione ha approvato un ordine del giorno per procedere al superamento della deliberazione della giunta capitolina 371/2022.

L’ordine del giorno oltre a sostenere l’attivazione del tavolo istituzionale fra Regione Lazio e Roma Capitale, chiede alla Regione di modificare ed aggiornare il piano di risanamento della qualità dell’aria così da consentire a Roma Capitale di rimodulare l’estensione della fascia verde, ricollocare i varchi installati, posticipare le tempistiche di entrata in funzione dei varchi, lavorare alla gradualità delle limitazioni a partire dai mezzi più inquinanti, prevedere deroghe ed esenzioni speciali e limitare l’attivazione delle telecamere alle sole domeniche ecologiche” lo dichiarano in una nota Giancarlo Cesarei, Antonio Comito, Nicoletta Funghi, Filippo Maria Laguzzi e Federica Rampini consiglieri del Partito Democratico del III municipio.

“Siamo consapevoli che questo provvedimento ha avuto origine da ragioni di salute pubblica, ma crediamo si debba tenere insieme salute e giustizia sociale. Pertanto pur lavorando per mantenere a saldo zero la riduzione degli agenti inquinanti nell’aria, pensiamo sia utile adottare misure alternative come la riduzione delle emissioni inquinanti da riscaldamento che avrebbero un impatto più generalizzato, ma certamente meno penalizzante per le fasce più deboli” spiegano i consiglieri democratici.

“Siamo consapevoli della rabbia che questo provvedimento ha ingenerato nella cittadinanza, tuttavia riteniamo totalmente strumentale il comportamento delle opposizioni che oggi non hanno partecipato al dibattito, abbandonando la sede istituzionale e rinunciando a farsi portavoce insieme a noi con l’assessore capitolino delle istanze del territorio. Per questo abbiamo lavorato come maggioranza per presentare ed approvare questo atto destinato alla Regione e a Roma Capitale” concludono i consiglieri democratici.

Il video della diretta del Consiglio del III municipio del 26 maggio 2023

Per ascoltare l’intervento dell’assessore Patanè scorrere il video fino a 2:13:00



“Consiglio straordinario farsa è misura rispetto del Pd e dei suoi assessori per i cittadini”

“La nuova ZTL in Fascia verde è un provvedimento enormemente impattante nei confronti della cittadinanza tutta e come tale avrebbe avuto bisogno di adeguati tempi di discussione. Con il comportamento di oggi la maggioranza ha esplicitamente mostrato che il dialogo con i cittadini non risulta di suo interesse. Queste le tappe dell’assurda giornata odierna, in sintesi: orario di inizio: 11:00; arrivo Patanè: 13:29; arrivo Zannola: 14:13.

I cittadini hanno aspettato ore e ore che l’assessore e il presidente di commissione arrivassero per presenziare al consiglio straordinario odierno.

Consiglio richiesto dalle opposizioni per parlare e informare la cittadinanza del III Municipio su un provvedimento sciagurato targato in tutto e per tutto Partito Democratico; il MoVimento 5 Stelle conferma la sua non presenza alla seduta odierna ed è come sempre al fianco dei cittadini per il modo in cui sono stati trattati dall’amministrazione Dem.

Siamo stati eletti per vigilare, il mandato dei cittadini è stato chiaro: il MoVimento continuerà a chiedere spiegazioni e ad auspicare una totale revisione della delibera che crea ghetti e getta i cittadini del nostro territorio dentro a un provvedimento classista.

Ci teniamo inoltre come gruppo consiliare a ricordare che la delibera di cui parla l’assessore Patanè, accusando il MoVimento 5Stelle della sua stesura, non contiene assolutamente azioni punitive nei confronti dei cittadini e soprattutto lascia ai sindaci la facoltà di applicare le azioni che ritengono necessarie al fine di migliorare le emissioni inquinanti; quindi ribadiamo che il tutto è targato solo ed esclusivamente Pd, in quanto la Regione non esprimeva un piano ma lasciava ai sindaci la possibilità di intervenire.

L’idea dei varchi (già comprati) è tutta di Patanè, non dia colpe agli ex assessori del MoVimento: sarebbe scorretto e troppo facile.

Ultimo ma non ultimo: ricordiamo all’assessore Patanè che se i binari della metro sono del 1979, l’ex sindaca Virginia Raggi all’epoca aveva solo 1 anno; è evidente che non sia anche questo colpa della Raggi”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.