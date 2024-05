1° Maggio, il maltempo rovina la Festa dei Lavorator

La Festa del Lavoro o Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molte nazioni per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa. La Festa dei Lavoratori affonda le sue radici in un periodo di significative e frequenti manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione industriale negli Stati Uniti d’America. La conquista delle otto ore lavorative, iniziata il 1º maggio 1867 nello stato dell’Illinois, ebbe una successiva espansione lenta e graduale in tutto il territorio statunitense.

È prevalentemente una festa primaverile nella quale molti cittadini si attrezzano per i picnic all’aria aperta, godendo della natura che si risveglia con i suoi profumi e i suoi colori.

Ricordiamo negli anni passati i giardini di Colli Aniene e il Parco Naturale della Cervelletta letteralmente invasi da migliaia di persone che socializzavano e giocavano fra di loro. Campi di pallavolo e di calcetto attrezzati alla meglio per svolgere partite con figli e genitori. Per non dimenticare lo scambio reciproco delle provviste alimentari tra gente che si conosce da molto tempo.

Ma quest’anno il tempo ha deciso diversamente. Nubi piene d’acqua e terreni bagnati hanno costretto molte organizzazioni ad annullare gli eventi e solo qualche coraggioso non rinuncerà al tradizionale barbecue.

Tra le manifestazioni rimandate ricordiamo la Mostra Mercato Primo Maggio Tiburtino (nuova data 4 maggio) e tra quelle annullate la visita guidata alla Cervelletta organizzata dall’Associazione Uniti per la Cervelletta ODV.

Per ora sembra confermato il Concertone del 1° Maggio al Circo Massimo, maltempo permettendo.

