Ad agosto “Filosofie sotto le stelle”

Ad agosto Roma diventerà la Capitale mondiale della Filosofia ospitando per la prima volta il World Congress of Philosophy. Per l’occasione, Roma Capitale promuove un evento speciale che accenderà le luci sullo Stadio Palatino, nel Parco Archeologico del Colosseo, per tre serate a ingresso gratuito: il 3, il 5 e il 6 agosto è in programma “Filosofie sotto le stelle”, parte integrante dell’Estate Romana 2024.

La manifestazione è realizzata in concomitanza con il XXV World Congress of Philosophy – Rome 2024, organizzato dalla International Federation of Philosophical Societies (FISP), dalla Società Filosofica Italiana (SFI) e da Sapienza Università di Roma e ospitato dal 1° all’8 agosto nella città universitaria della Sapienza Università di Roma.

A distanza di 125 anni dalla prima edizione di Parigi nel 1900, il congresso raggiungerà Roma per la prima volta e l’Italia per la quarta volta (dopo Bologna nel 1911, Napoli nel 1924 e Venezia nel 1958), unico paese al mondo a vantare questo primato.

A fare da ulteriore ponte tra letteratura e filosofia sarà l’ospite speciale della prima serata, sabato 3 agosto, Joyce Carol Oates (Princeton University), scrittrice statunitense nonché poetessa, drammaturga e docente universitaria che aprirà la manifestazione con un suo testo inedito, una conversazione con Fabrizia Giuliani (Sapienza Università di Roma) e un momento di confronto con il pubblico.

Seguiranno nei giorni successivi gli interventi di altri prestigiosi ospiti: docenti, scrittori e filosofi di fama nazionale e internazionale come Yuk Hui (Erasmus University, Rotterdam), David Chalmers (New York University), Maximo Ibarra (Engineering Ingegneria), Nathalie Tocci (Acea, IAI), Maurizio Ferraris (Università di Torino) e Sofia Bonicalzi (Università di Roma Tre) ai quali si affiancheranno gli intermezzi musicali di Archivio Futuro, Teho Teardo e del duo composto da Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini.

Per conoscere tutto il programma, visita la pagina dedicata del sito culture.roma.it

Filosofie sotto le stelle è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale – con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali – realizzato in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale e con il Parco Archeologico del Colosseo. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Coordinamento artistico di Fabrizio Arcuri. Partners: Acea e Eng.

