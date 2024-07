Tiberis: l’estate a riva

Tiberis è la spiaggia urbana fluviale di Roma. Situata in un’area di circa 2 ettari sulla riva sinistra del Tevere in corrispondenza di Ponte Marconi, è stata attrezzata per offrire ai romani la possibilità di godere di uno spazio relax con lettini e ombrelloni, di un punto ristoro e di un programma di eventi e attività per ogni fascia d’età.

Per rendere Tiberis un luogo più attrattivo questa Amministrazione, già dalla stagione estiva 2022, ha modificato il bando di affidamento della gestione puntando fortemente sulla qualità dell’accoglienza: allestimenti curati e confortevoli, servizio ristoro con materie prime di filiera corta, interventi di riqualificazione del verde e dei campi da beach volley.

In più, il bando ha previsto l’offerta di un programma di attività gratuite diurne come corsi di yoga, ginnastica dolce, spettacoli per bambini e il prolungamento dell’apertura nelle ore serali con eventi e concerti a prezzi calmierati. La qualità della gestione ha reso Tiberis sempre frequentatissima, facendo registrare nella stagione 2023 oltre 20mila presenze.

Nel quadro più generale di valorizzazione e recupero di ampie aree delle rive del Tevere oggi spesso impraticabili con interventi di riqualificazione come quelli avviati per la realizzazione dei cinque parchi d’affaccio giubilari, anche per Tiberis è pronto un progetto per la realizzazione di un parco fluviale permanente, fruibile tutto l’anno.

Con un investimento stimato in circa 1 milione di euro, al termine della stagione estiva saranno avviati i lavori che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di pavimentazioni in materiali drenanti con giochi d’acqua che utilizzano sistemi di ricircolo della rete dei ‘nasoni’, la costruzione di una piazza gradonata utilizzabile in inverno come area d’incontro e per eventi, l’allestimento di un chiosco ampliato con spazi da mettere a disposizione delle associazioni per riunioni o piccole feste nel periodo invernale.

Saranno completamente ristrutturati i campi da beach volley e realizzate una zona fitness e un’area cani. Anche la zona spiaggia sarà riqualificata e allestiti nuovi arredi fissi. Il progetto prevede, inoltre, la messa a dimora di nuove alberature e arbusti e la riqualificazione degli spazi a prato naturale.

Verrà, infine ristrutturata la banchina di attracco dei battelli per favorire il collegamento tra Ponte Marconi e Ostia Antica. Sarà poi valutato, anche con un percorso partecipato con la cittadinanza, l’ampliamento dell’area sotto Ponte Marconi per destinarla, ad esempio, ad arena per spettacoli e proiezioni cinematografiche.

La trasformazione di Tiberis in parco permanente è un ulteriore importante passo, mettendo a sistema i parchi d’affaccio già aperti, Parco della Magliana e Parco Marconi, e quelli in cantiere, per creare a Roma il più grande parco fluviale d’Europa.

Tiberis è aperta dalle 8 alle 24 durante i giorni feriali e dalle 8 all’1:00 nel fine settimana.

Scopri QUI il programma degli eventi!

