Viale Carnaro, messa in sicurezza delle alberature

Nel rispetto dell’art. 32 comma 2 del Regolamento del Verde, sono stati avviati interventi di abbattimento già programmati, ma anticipati in urgenza, presso Viale Carnaro. Oggetto dei lavori sono quindici alberi Tilia.

Ad annunciarlo il Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito delle analisi VTA e strumentali eseguite sulle alberature presenti in viale Carnaro; su quindici alberi sono state evidenziate criticità tali da richiedere l’abbattimento in urgenza. Altre 5 alberature richiedono ulteriori analisi in quota, da eseguire dopo il distacco della corrente della linea del filobus.

Gli abbattimenti vengono effettuati in coerenza con la tutela della pubblica incolumità. I quindici alberi verranno sostituiti nelle prossime settimane con altrettanti tigli. Tutto il materiale informativo di dettaglio è presente agli atti del Dipartimento Tutela Ambientale.

