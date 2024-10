Stranezze di città, il “Multipiano” ovvero l'”Ecomostro”, in via F. Tovaglieri a Tor Tre Teste 

Il mio amico Sergio abita in via Gaetano Ermoli, è un giovane runner oltre che studente universitario.

Mi ha chiamato al telefono per segnalarmi che quando si parla di “Ecomostro” di Tor Tre Teste si cita sempre via Francesco Tovaglieri, che al civico 29 ha l’entrata per il carico e lo scarico del materiale e delle attrezzature elettorali.

I politici, gli amministratori locali, i tecnici, gli amministrativi, gli operai, i giornalisti e tutti gli altri che ne hanno l’autorizzazione a visitarlo, scattano foto o parlano o scrivono facendo riferimento sempre a via Francesco Tovaglieri.

La parallela di via Tovaglieri è via Gaetano Ermoli, più nascosta, che è anch’essa perimetrale al “Multipiano” o “Ecomostro”.

In via Gaetano Ermoli 3 ci sono due entrate separate con cancellate quasi sempre chiuse, sempre allo stesso numero civico si vedono le finestre di uffici.

Nella stessa via, al civico 20, c’è un’altra cancellata delle volte chiusa e tante volte aperta, che poi è l’esatto indirizzo della struttura dove è collocato il Deposito Comunale-Servizio Elettorale del Comune di Roma.

Perché via Gaetano Ermoli non è mai citata? ha domandato e concluso Sergio.

Dopo la telefonata, Sergio mi ha inviato delle foto scattate al “Multipiano” o “Ecomostro” , lato via Gaetano Ermoli.

Notevole è il degrado all’interno della struttura.

I politici, gli amministratori locali, i tecnici, gli amministrativi, gli operai, i giornalisti e tutti gli altri che hanno autorizzazione a visitarla, hanno visto dal vivo quello che Sergio ha fotografato?

Sicuramente no, sono passati da via Francesco Tovaglieri e non hanno visto l’altra faccia… del degrado, eloquente più delle parole e delle promesse fatte e che poi non diventano realtà.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙