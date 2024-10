In via G. Candiani 65/67 nel quartiere di Tor Tre Teste prendono il via “I sabati della sostenibilità ambientale” a cura de La Rigenera.

L’evento del 26 ottobre 2024 avrà inizio alle 9:30 e terminerà alle 17:30.

L’appuntamento ha come obiettivo quello di informare sulla mobilità sostenibile e le energie rinnovabili dando la possibilità alle persone di saperne di più su moto elettriche, bici elettriche, accessori per la ricarica, sistemi fotovoltaici, sistemi di accumulo energia e altro.

L’effervescente Alberto Margani, titolare de La Rigenera e consulente ambientale, vuole con queste giornate unire le forze con i commercianti limitrofi per dare una connotazione di festa all’appuntamento e insieme a imprenditori del settore far conoscere le novità in commercio e le buone pratiche da applicare alla nostra quotidianità per migliorare il rispetto per l’ambiente attraverso il nostro comportamento di ogni giorno informando sulle buone pratiche da attuare.

Per questo motivo è importante ringraziare tutti i protagonisti e sponsor: Scarponi Motorcycles, Nief e-bike, Ltb Energy System, Assicurazioni Serenella Ferretti, Lab Halo, La Zucca Magica.

Per essere informati sui prossimi sabati della sostenibilità ambientale o per partecipare come azienda o sponsor scrivere a info@larigenera.it – tel. 0622771357.

Sustainabilty Saturdays

Abbiamo contattato Margani per saperne di più su questo “Sustainabilty Saturdays”.

“Iniziamo con Mobilità elettrica, efficientamento energetico, a seguire altre giornate a tema sulla raccolta differenziata sistemi e dispositivi, riutilizzo, plastic free, pratiche sostenibili contro la plastica monouso, consumo responsabile, benessere degli animali… e tanto altro.

Sono temi di riferimento ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite – spiega Alberto Margani – contro lo spreco, contro una economia lineare favorendo una economia circolare che possa reintegrare nel sistema più prodotti possibili dopo il consumo con meno produzione di rifiuti.

Con questi appuntamenti a tema, mi rivolgo agli stakeholders, ai portatori di interesse sopratutto alle nuove generazioni più sensibili alle tematiche ambientali, energetiche e a quei principi fondamentali di salvaguardia dell’ambiente senza stravolgere per questo la nostra vita quotidiana”.

26 ottobre 2024

“Il 26 ottobre – conclude Margani – ci allieteranno della loro presenza professionale la start-up Abruzzese di Teramo, Scarponi Motorcycles con il Ceo Gianluca Scarponi per quanto riguarda le moto elettriche.

Avremo poi la LTB Energy System da anni presenti su Roma e Provincia per la vendita e istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energia per aziende e privati.

NIEF Nederland Italy Electric Factory team italo-olandese dal 2021 a Fonte Nuova di Mentana per la vendita di e-bike e sistemi di controllo applicati.

La consulente assicurativa Serenella Ferretti che illustrerà ai presenti tariffe assicurative sulle moto e sistemi di prevenzione contro danni e calamità naturali per pannelli fotovoltaici”.

