Ryder Cup, Gualtieri: “Modello virtuoso”

Quella che si è disputata dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio è stata una Ryder Cup dei record.

Lo certifica uno studio commissionato alla Sheffield Hallam University’s Sport Industry Research Centre (SIRC), e presentato oggi al “Parco Sportivo Foro Italico”, che segnala una percentuale di aumento dell’attività economica dell’undici per cento rispetto all’edizione di Parigi del 2018.

Edizione dai risvolti economici significativi che sono stati resi noti alla presenza di Guy Kinnings, CEO dell’European Tour Group, Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, Giovanni Malagò, presidente del CONI, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Daniela Santanchè, ministro del Turismo, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Nel complesso l’edizione romana ha generato un indotto economico aggiuntivo di 262 milioni di euro. Secondo lo studio, il totale dei pernottamenti commerciali a Roma, 318.000, ha generato un valore di 34 milioni di euro per il settore ricettivo locale, mentre 72 milioni sono stati spesi dagli spettatori per altri consumi.

Il 19 per cento dei visitatori ha anticipato o prolungato la permanenza per l’evento, e due terzi dei partecipanti al terzo evento sportivo per importanza mediatica hanno espresso il desiderio di tornare in Italia entro 12 mesi grazie all’esperienza vissuta alla Ryder Cup.

“Avevamo promesso all’Italia la più grande RYDER Cup giocata in Europa – ha sottolineato Guy Kinnings – e abbiamo mantenuto la promessa”. Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti, che ha ringraziato le istituzioni romane per la lungimiranza nell’accogliere la manifestazione.

“Quando le istituzioni collaborano sono in grado di realizzare i progetti più belli – ha commentato il sindaco Gualtieri – la Ryder Cup 2023 è stata un modello virtuoso. Abbiamo dimostrato che, se ci diamo obiettivi ambiziosi e ci rimbocchiamo le maniche, non siamo secondi a nessuno nell’organizzare grandi eventi”.

“I grandi eventi fanno bene a Roma e viceversa, Roma fa bene ai grandi eventi – ha aggiunto il Sindaco – si stanno già verificando i numeri del report sul ritorno in città di chi è venuto a vedere la RYDER Cup, perché nel I quadrimestre 2024 siamo a +7,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Siamo molto sopra i livelli preCovid e stiamo dando una bella mano al PIL nazionale e regionale”.

