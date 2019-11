10 Novembre 1928… Roma, nasce Ennio Morricone

Il 10 Novembre del 1928 nasce il compositore Ennio Morricone.

Nel 2007 riceve il premio Oscar onorario alla carriera.

Nel 2016 ottiene il suo secondo Oscar per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino, “The Hateful Eight”.

Morricone ha vinto anche tre Grammy Awards, tre Golden Globes, dieci David di Donatello, undici Nastro d’Argento, due European Film Awards e un Leone d’Oro alla carriera.

Nel 2016 gli è viene attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame.

Almanacco del 10 Novembre

1241 Papa Celestino IV muore senza essere stato neanche consacrato, dopo diciassette giorni di pontificato, terzo per brevità nella storia.

1589 Piena del Tevere, con danneggiamenti al Ponte Fabricio.

1926 Nasce Rossella Falk, nome d’arte di Rosa Antonia Falzacappa, attrice.

1988 L’area dell’Appia Antica diventa “parco suburbano” con la Legge Regionale n. 66.

1994 Giovanni Paolo II, con la Lettera Apostolica “Tertio Millennio Adveniente”, dà solenne annuncio pubblico del Grande Anno Santo dell’anno 2000, il Giubileo.