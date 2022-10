12° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” – Corti Social – Selezione quelli in gara

Il Comitato Organizzatore, considerando che si sono iscritte al Festival un numero insufficiente di Compagnie per procedere ad una selezione dei Corti attraverso le preferenze espresse sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati”, ha deciso, in base all’Art. 3 del Bando di Selezione, che le sei Compagnie iscritte al Festival passano direttamente in finale.

I Corti, comunque, verranno pubblicati ugualmente sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati” dal 24 ottobre al 13 novembre per concorrere al previsto “PREMIO SOCIAL”. Verranno inseriti di volta in volta due Corti che rimarranno pubblicati per un periodo di 7 giorni; al termine del suddetto periodo verranno rimossi ed inseriti i successivi due Corti.

Il pubblico potrà votare collegandosi al seguente Link: http://www.facebook.com/iscoordinati e mettere “Mi Piace” al Corto preferito.

Terminata la fase On Line per l’assegnazione del “PREMIO SOCIAL” le Compagnie dovranno poi esibirsi dal vivo domenica 30 novembre alle ore 17.00 presso il teatro della Scuola Elementare “Italo Calvino” in Via Antonino Bongiorno, 25 – Roma.

Al termine delle rappresentazioni una Giuria di Qualità assegnerà il Premio “Miglior Spettacolo”; inoltre verranno assegnati gli altri premi previsti dal Bando per le diverse categorie.

Seguite con entusiasmo il Festival “Colli Aniene – Roma” sia on line che dal vivo … un evento teatrale creato 12 anni fa e diventato nel tempo sempre più un riferimento culturale e sociale per il quartiere!

Le Compagnie selezionate

Ecco in allegato l’elenco delle Compagnie selezionate per il Festival con le date di pubblicazione dei “CORTI”: