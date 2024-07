“I Protagonisti dell’espressionismo italiano” in mostra alla Galleria d’Arte Moderna

La Galleria d’Arte Moderna ospiterà, fino al 2 febbraio 2025, la mostra “L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano”, dedicata al noto orientamento d’avanguardia che si sviluppò inizialmente in Germania, nei primi decenni del Novecento, per poi diffondersi nel Vecchio Continente.

Come suggerisce il termine stesso, gli esponenti di questo movimento artistico privilegiavano “esprimere” una loro visione soggettiva della realtà, ricorrendo ad esempio all’uso di colori vivaci e forme distorte ed allontanandosi così dalle rappresentazioni realistiche dei colleghi impressionisti e naturalisti. Tra i precursori della pittura espressionista troviamo: i post impressionisti francesi Vincent Van Gogh e Paul Gauguin, il belga James Ensor ed il norvegese Edvard Munch.

La mostra ripercorre la storia dell’espressionismo italiano attraverso un corpus di 130 opere che provengono anche da altre istituzioni museali capitoline (il complesso dei Musei di Villa Torlonia e la Casa Museo Alberto Moravia) e dalla celebre Collezione Giuseppe Iannaccone di Milano. In particolare, sono esposte due delle più recenti acquisizioni di questa raccolta privata, vale a dire due oli su tela del 1929: “Nudo sdraiato” di Gigi Chessa e “Figura in blu (e vaso verde)” di Francesco Menzio. Il percorso espositivo parte dall’esperienza romana della “Scuola di via Cavour”, per poi proseguire con il gruppo dei “Sei di Torino” (1929-31) fino ad arrivare al gruppo di giovani artisti milanesi denominato “Corrente”. Segnaliamo che è stato ideato un apposito percorso, accessibile alle persone con disabilità visiva, dotato di disegni a rilievo con traduzioni in braille e relative audiodescrizioni. La mostra – a cura di Arianna Angelelli, Daniele Fenaroli e Daniela Vasta – è stata promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

“L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano”

DOVE: Galleria d’Arte Moderna – via Francesco Crispi, 24;

QUANDO: fino al 2 febbraio 2025;

ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – 24 e 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

Giorni di chiusura: lunedì e 25 dicembre;

https://www.galleriaartemodernaroma.it/

