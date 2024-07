Centocelle avrà la sua biblioteca: via libera al progetto definitivo

Finalmente una biblioteca a Centocelle! Il Municipio V ha consegnato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo polo culturale nel quartiere, che sorgerà in via Fontechiari, riqualificando alcuni locali da tempo abbandonati.

Il progetto, dal valore di 1,4 milioni di euro e finanziato con i fondi del Pnrr, prevede la creazione di una biblioteca con spazi di coworking e una sala polifunzionale.

“È la fase 2 del progetto”, spiega il minisindaco Mauro Caliste. “Ora si procederà con l’ottenimento dei pareri tecnici e la convocazione della conferenza dei servizi.

Entro 30 giorni si concluderà il procedimento e si potrà indire la gara per l’affidamento dei lavori. Dopo decenni, Centocelle avrà finalmente un proprio spazio culturale pubblico.”

Il polo di via Fontechiari è uno dei nove centri culturali che verranno realizzati a Roma grazie ai fondi del Pnrr.

L’obiettivo è quello di creare un luogo di incontro e di aggregazione per i cittadini, offrendo loro servizi culturali e spazi per lo studio e il lavoro.

La biblioteca sarà ospitata nel blocco A del complesso, mentre nel blocco B sorgerà una sala polifunzionale per eventi e attività culturali. Nel blocco C, invece, saranno allestite le postazioni di coworking.

I lavori dovranno essere conclusi entro il 2026. Si tratta di un’opera molto attesa dai residenti di Centocelle, che da tempo chiedono una biblioteca pubblica nel quartiere.

Non a caso, proprio a Centocelle è nata la Biblioteca abusiva metropolitana (Bam), un progetto nato nell’immobile di via dei Castani 42, ora a rischio sgombero. La nuova biblioteca comunale potrebbe rappresentare una valida alternativa alla Bam e un punto di riferimento importante per la cultura e l’aggregazione nel quartiere.

