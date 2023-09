Due presentazioni libri sono programmate in ottobre alla Biblioteca Rodari in via Francesco Tovaglieri 237A

Venerdì 13 ottobre ore 17

Incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli.

Presentazione del suo libro Fame d’aria

Giovedì 26 ottobre ore 17

Presentazione del libro Storie minime di periferia, con l’autore Massimo Gentile