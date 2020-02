13 Febbraio 1586… Roma, viene riconosciuta la pratica delle Sette Chiese

Il 13 Febbraio del 1586, con la Bolla “Egregia Populi Romani Pietas”, Sisto V riconosce la antichissima pratica di far visita alle Sette Chiese (resa famosa da Filippo Neri).

Il percorso era lungo sedici miglia e fu dapprima diviso in due giornate.

La processione toccava le sette Basiliche della città: le quattro maggiori (San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le Mura) e le tre minori (Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le Mura e San Sebastiano).

Accadde il 13 Febbraio

Giorno delle Idi del Calendario Romano.

Roma Antica: Iniziano le Parentalia (o Parentali), festività romane, a carattere prevalentemente privato, che si celebrano ogni anno in onore dei defunti della famiglia (Parentes).

Roma Antica: Iniziano i Lupercali (o Lupercalia), festività romana che si celebra in onore del Dio Fauno nella sua accezione di Luperco (in latino Lupercus), cioè protettore del bestiame ovino e caprino dall’attacco dei lupi.

Roma Antica: Si svolgono le Purgationis, lavacri sacri nel Tempio di Vesta.

1130 Muore Papa Onorio II, nato Lamberto Scannabecchi. Nella notte iniziano scontri e violenze tra i Pierleoni e i Frangipane per assicurare l’elezione al soglio di San Pietro ad un appartenente alle proprie famiglie.

1633 Galileo Galilei arriva a Roma per il suo processo davanti all’Inquisizione.

1906 Inaugurazione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, diretto dal maggiore dell’esercito Mariano Borgatti che ne ha curato il restauro (effettuato dall’esercito nell’antico mausoleo-castello già adattato a caserma).

1969 Si riformano gli esami di maturità per gli studenti delle Scuole Superiori. La nuova riforma prevede due prove scritte e due orali. Le commissioni si compongono di sei membri di cui uno, quello interno, è scelto fra i docenti del candidato. Viene abolita la sessione autunnale e la votazione è espressa in sessantesimi.

1994 Un’Ordinanza del Comune permette l’apertura domenicale dei negozi.