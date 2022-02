14 febbraio, anniversario della strage in via di Prati dei Papa

Il 14 febbraio ricorre l’anniversario della strage del 1987 in Via di Prati dei Papa, nel cuore del quartiere Marconi, dove 35 anni fa un commando delle Brigate Rosse fece fuoco contro una volante di scorta ad un furgone portavalori trivellando di colpi tre Agenti, colpendo a morte Giuseppe Scravaglieri e Rolando Lanari.

Come ogni anno Ecoitaliasolidale, con il Presidente Nazionale, Piergiorgio Benvenuti, insieme all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con il Presidente Antonio Bisegna e ad una delegazione del CONDAS guidata da Giacomo Molinari, hanno organizzato per domani Lunedi 14 Febbraio alle ore 15.30 la deposizione di una corona di fiori al Monumento in memoria dei Caduti in Via dei Prati dei Papa, alla quale parteciperanno il Sen. Maurizio Gasparri, Giuliana Salce, campionessa del mondo di marcia, il Vice Presidente di Ecoitaliasolidale Fabio Rosati e il responsabile romano, Fabio Ficosecco, insieme a Rocco Belfronte, Marco Scotto Lavina e Pietrangelo Massaro.

“Ogni anno il 14 febbraio si rivive per l’intero quartiere Marconi il ricordo – dichiara Benvenuti – di quei momenti terribili, il barbaro eccidio dei due Agenti della Polizia di Stato, Giuseppe Scravaglieri e Rolando Lanari, trucidati nel 1987 in Via dei Prati dei Papa da un commando del Partito Comunista Combattente, in un quartiere dove sempre il terrorismo rosso assassinò l’Agente Graziosi, a Piazza della Radio”.

“Dopo una lunga latitanza da parte delle Istituzioni, solamente nel 10’ anniversario della strage – ricorda Benvenuti– ed a seguito delle raccolte di firme e manifestazioni organizzate dai cittadini, dai colleghi dei Caduti, delle numerose iniziative del sottoscritto all’epoca Consigliere Provinciale e grazie ad una interrogazione parlamentare dell’On. Maurizio Gasparri al Ministro dell’Interno, fu finalmente realizzato nel luogo della strage in Via dei Prati dei Papa il monumento dove ogni anno si celebrano le manifestazioni in memoria dei due Caduti”.