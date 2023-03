1500 nuovi dipendenti per Roma nel 2023

Roma Capitale festeggia 66 nuove assunzioni a tempo indeterminato: oggi la firma dei primi 33 nuovi dipendenti accolti dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore al Personale Andrea Catarci.

Oltre a 33 istruttori amministrativi, sigleranno il contratto 17 educatrici di nido e i 16 insegnanti di scuola dell’infanzia che vengono stabilizzati dopo anni di precariato.

Nei prossimi giorni arriverà inoltre all’approvazione della Giunta la delibera con la pianificazione assunzionale per l’anno 2023. Grazie alle disponibilità di bilancio e al ricorso a finanziamenti legati ai progetti del Pnrr e del contrasto alla povertà, Roma Capitale ha previsto per l’anno in corso l’assunzione di 1500 nuovi dipendenti. Previsto entro poche settimane anche l’avvio di due nuovi bandi concorsuali: uno per 800 posti di agente di Polizia Locale, per cui è prevista la conclusione delle prove entro dicembre e l’entrata in servizio sul territorio nei primi mesi del 2024, e un altro per 60 posti da funzionario addetto agli aspetti economici e di ragioneria.

Nello stesso piano si introducono inoltre azioni di valorizzazione del personale per l’avanzamento di carriera che riguarderanno circa 2000 dipendenti interni all’Ente. E si procede anche verso la stabilizzazione occupazionale del personale educativo e scolastico, come degli assistenti sociali.

Nel dettaglio le assunzioni che verranno effettuate, al netto di quelle legate ai concorsi, sono:

60 Funzionari Economici

400 tra insegnanti scuola dell’infanzia e educatore asilo nido

30 Funzionari Servizi Educativi

150 Funzionari Amministrativi

349 Istruttori Amministrativi

214 Assistenti Sociali

30 Psicologi

20 Operatori Servizi Ambientali

10 Funzionari Archivio Storico

5 Autisti

115 Funzionari Tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR

1 Istruttore Servizi Informatici e Telematici

altre figure professionali

Accanto all’assunzione del personale non dirigente è inoltre previsto il reclutamento di 26 nuovi dirigenti.

“Siamo molto contenti di iniziare quest’anno con un piano assunzionale – in corso di approvazione – ambizioso, necessario e atteso da tempo e sono lieto di essere qui con chi oggi ha firmato per iniziare un percorso stabile dentro l’Amministrazione. Noi abbiamo scelto con convinzione di agire per nuove assunzioni e stabilizzazioni, a partire da chi per troppo tempo ha lavorato in condizioni di precarietà. Un particolare benvenuto va alle educatrici e agli educatori e a tutte e tutti gli insegnanti: siete il centro della grande comunità educante che Roma sta diventando e sulla quale stiamo investendo molto. Grazie anche a tutte le altre figure, che sono fondamentali per rafforzare un’Amministrazione che per troppo tempo era stata impoverita. Noi stiamo portando avanti un grande piano per il rilancio di Roma nel segno degli investimenti e dell’innovazione; un piano che si realizza con le persone, che sono il grande motore di questo cambiamento, puntando sul reclutamento, sulla dignità del lavoro, sulla crescita e sulla formazione”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Prosegue l’azione di rafforzamento degli organici dell’Amministrazione Capitolina iniziata nel 2022 – ha affermato l’assessore al Personale Andrea Catarci – anno in cui abbiamo invertito la tendenza degli ultimi anni alla riduzione. Nel corso di questo 2023, grazie alle risorse ordinarie dell’Amministrazione – ha proseguito – riusciremo a fare ancora meglio. Il nuovo Piano in approvazione prevede infatti l’ingresso di 1500 nuovi dipendenti e il bando per l’assunzione di 800 agenti di Polizia Locale che porteremo a termine entro l’anno, con l’obiettivo di inserire nei territori i nuovi agenti già nei primi mesi del 2024. Un lavoro di riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa, che comprende anche la valorizzazione delle professionalità già interne a Roma Capitale, con 2000 progressioni di carriera, portato avanti grazie al supporto degli uffici e al confronto con le Organizzazioni Sindacali – ha concluso l’assessore – con cui già da venerdì prossimo inizieremo la discussione sul rinnovo del Contratto Decentrato di quello che è il più grande Ente d’Italia”.