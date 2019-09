Le Compagnie riunite del Teatro San Giustino tornano in scena con il Musical “Forza Venite Gente”.

Incentrato sulla vita del Santo patrono d’Italia è la storia di un padre che, vedendo il figlio “impazzire”, non riesce né a comprenderlo né a trovare il modo di farlo rinsavire. Cerca in ogni modo di riportarlo sulla retta via perché incapace di riconoscere la santità del figlio. A narrare la vita del Santo, suo padre, ricco mercante, e una poverella un po’ matta ma dignitosa e schietta che ….

FORZA VENITE GENTE !!!!!!

Programmazione

Venerdì 20 settembre 2019

21:00 – 23:59

Forza Venite Gente – Il musical – La Prima

Sabato 21 settembre 2019

21:00 – 23:59

Forza Venite Gente – Il musical – La Replica

Domenica 22 settembre 2019

21:00 – 23:59

Forza Venite Gente – Il musical – L’Ultima replica