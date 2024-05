La capitale dedica una piazza a Franco Califano, in ricordo del suo amore per la città

Roma avrà una piazza dedicata a Franco Califano, il celebre cantautore scomparso nel marzo 2013. “Uno spicchio verde della sua Roma lo ricorderà per sempre e ogni giorno, e non soltanto nel cuore di milioni di fan della Capitale e del mondo, ma anche guardando un fiore, con una mostra o un evento, o semplicemente attraversando per andare a prendere il bus.

Il ‘Califfo’ ha saputo offrire fascino e spunti ulteriori alla romanità, affermandosi come un artista poliedrico caro al cuore di tutti i romani, un personaggio di spettacolo geniale, capace di emozionare intere generazioni” scrivono in una nota i promotori dell’iniziativa.

Uno spazio fortemente voluto da Roma Capitale e dalla Fondazione Franco Califano diretta dal presidente Antonello Mazzeo, con la preziosa collaborazione dell’associazione culturale “Le Officine della Musica”. Piazza Franco Califano sorgerà a Casale Nei dove le associazioni di quartiere, subito dopo la morte del musicista e poeta, avevano chiesto che gli fosse dedicata l’ex piazza archeologica. Sono poi seguite le mozioni in consiglio municipale e in Assemblea Capitolina che hanno dato impulso all’iter amministrativo per la nuova toponomastica.

E così piazza Franco Califano sarà realtà. L’inaugurazione è prevista il 14 Maggio alle ore 17.30, con un concerto-evento. “Un omaggio dovuto della città a uno dei suoi artisti più rappresentativi, scomparso ormai da undici anni”.



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati