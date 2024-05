Tre scooter in fiamme a Corviale: è caccia al piromane

Diversi scooter bruciati, due notti di incendi e un piromane a piede libero. La zona inferiore di Corviale vive momenti di ansia, con tre motorini devastati in due vie vicine e un’atmosfera di timore tra i residenti.

Le fiamme non hanno risparmiato nulla, coinvolgendo una campana per il vetro e una recinzione, minacciando persino alcuni alberi. La comunità segnala un “problema di sicurezza” sempre più allarmante.

Il primo incendio è avvenuto poco dopo l’una di notte tra il 13 e il 14 Maggio in via Silvio Sbricoli. Un motorino, appoggiato a una campana per il vetro, è stato distrutto dalle fiamme, insieme al contenitore dei rifiuti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, seguiti dai Carabinieri della stazione Villa Bonelli.

Mentre le ceneri del primo rogo erano ancora calde, una seconda notte di terrore ha colpito Corviale. Stanotte, un secondo incendio è divampato in viale Arturo Martini, a soli 600 metri da via Sbricoli.

La chiamata di emergenza al 112 è arrivata intorno alle 4:00 del 17 Maggio. All’altezza della rotatoria con via Mazzacurati, in un’area pubblica, i pompieri hanno combattuto contro le fiamme che avvolgevano due scooter e una recinzione in legno.

I motorini, posizionati vicini, sono stati distrutti. Dopo aver domato l’incendio, i Carabinieri della stazione di Bravetta sono giunti sul posto, avviando le indagini su questo misterioso piromane che semina panico e distruzione.

