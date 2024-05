“Notte dei Musei”, Sabato 18 Maggio la XIV edizione con Alessandra Amoroso e il coreografo Jacopo Godani

In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, Sabato 18 Maggio torna a Roma l’appuntamento con la Notte dei Musei 2024, l’edizione capitolina numero 14 della manifestazione che unisce arte e spettacolo in un’unica grande festa serale per cittadini e turisti.

Promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, la Notte dei Musei 2024 proporrà, come consuetudine, l’apertura straordinaria al pubblico dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), degli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e di molti altri spazi culturali della città.

Al loro interno si potrà assistere, con biglietto di ingresso del costo di un euro (salvo che non sia diversamente indicato), a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo selezionati tramite un apposito avviso concorrenziale pubblicato da Zètema Progetto Cultura.

Protagonista d’eccezione di questa edizione della Notte dei Musei sarà Alessandra Amoroso, che si esibirà alle 20.15 al Parco Archeologico del Celio proponendo in versione acustica alcuni dei successi che hanno segnato i suoi 15 anni di straordinaria carriera. Sul palco sarà accompagnata dal Maestro Francesco Maria Mancarella, al piano, e dal Maestro Davide Aru, alla chitarra.

Altro evento speciale per questa edizione sarà Framing Reality a cura di ORBITA|Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza.

Le performance installazioni del coreografo di fama internazionale Jacopo Godani, su musiche di Ulrich Mueller eseguite dal vivo da Sergey Sadovoy, accenderanno dalle 22.00 alle 24.00 le antiche architetture romane dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali in un’atmosfera unica fatta di luce e arte. Saranno accompagnate dagli eleganti movimenti dei performer Blake Michael Olson, Daniel Gabriele Sabia, Giuseppe Fidone, Mattia Romano, Filippo Monaci, Ines Giorgiutti, Silvia Purgino, Chiara Iezzi, Cristina di Marco, Giorgia Cassarisi, Chiara Pignataro, Nikki Loulloupi, Julia Rosati, Maria Chiara Bono, Mariangela Ferraioli, Michela Borsa.

Saranno circa 60 spazi in totale saranno eccezionalmente aperti in notturna e pronti a intrattenere i visitatori con mostre, visite guidate e oltre 100 spettacoli di ogni genere.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi, Planetario di Roma, Parco Archeologico del Celio.

Notte dei Musei 2024, Sabato 18 Maggio

Ingresso 1 euro per accedere a ogni museo, salvo che non sia diversamente indicato.

L’ingresso nei Musei Civici sarà gratuito per i possessori della MIC Card.

Musei aperti dalle ore 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso alle ore 01.00)

Programma completo su www.museiincomuneroma.it, Info 060608

