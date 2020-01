19 Gennaio 1888… Roma, inizia la costruzione del Policlinico Umberto I

Il 19 Gennaio del 1888, con una solenne cerimonia alla presenza del Re Umberto I e della Regina Margherita, viene collocata la prima pietra del nuovo Policlinico, da realizzare sul progetto di Giulio Podesti.

Accadde il 19 Gennaio

1729 Giunge a Roma lo scrittore Charles-Louis de Secondat de Montesquieu.

1915 Nasce il regista Steno, nome d’arte di Stefano Vanzina.

1991 Si spegne Dino Viola, all’anagrafe Adino (nato a Terrarossa nel 1915), indimenticabile Presidente dello scudetto del 1982/83 della A.S. Roma.

2001 Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 “Le Circoscrizioni del Comune di Roma sono costituite in Municipi.”

2016 Si spegne, all’età di ottantaquattro anni, Ettore Scola. Poco dopo la nascita (a Trevico in provincia di Avellino) si trasferisce con la famiglia nella Capitale (nel Rione Esquilino).

Nei suoi film (come “Una giornata particolare”) ha raffigurato Roma come pochi altri.