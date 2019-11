19 Novembre 1893… Roma, nasce Checco Durante

Il 19 Novembre del 1893 nasce in Via dei Salumi, in Trastevere, non lontano da Piazza in Piscinula, uno dei più importanti attori e scrittori teatrali di Roma: Checco Durante.

A Checco Durante è intitolata una via all’interno del quartiere di Villa De Sanctis.

Almanacco del 19 Novembre

1523 Viene eletto Papa Giulio de Medici, figlio di Giuliano e nipote di Lorenzo il Magnifico; assume il nome di Clemente VII. E’ il Papa che subisce il Sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi nel 1527. E’ anche colui che incarica Michelangelo di decorare la parete della Cappella Sistina.

1923 È in visita a Roma il Re di Spagna Alfonso XIII.

1951 Viene ufficialmente consegnato alla FAO il Palazzo in Viale Aventino (progettato da Cafiero come sede del Ministero delle Colonie Italiane).

1955 La RAI manda in onda il quiz condotto da Mike Bongiorno, “Lascia o raddoppia”. Il successo sarà enorme, tanto che l’Ente di Stato si vedrà costretto ad estendere progressivamente i ripetitori su tutto il territorio nazionale per far fronte alle richieste del segnale da parte delle numerose famiglie che, approfittando di un ribasso dei prezzi, finalmente acquistano il televisore.

1961 Muore Gino Girolimoni, fotografo accusato di gravi delitti e additato come “mostro” dalla stampa. Successivamente scagionato, ne ebbe comunque la vita sconvolta.