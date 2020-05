2 Maggio 1939… si conclude a Roma la V Tappa del Giro d’Italia

Il 2 Maggio del 1939 si conclude a Roma la 5° Tappa (iniziata a Grosseto) del Giro d’Italia.

La vince Olimpo Bizzi ma Cino Cinelli mantiene la maglia rosa. Il Giro sarà vinto da Giovanni Valetti

Accadde il 2 Maggio

1780 Nasce l’architetto Pietro Holl.

1868 Nasce Crescenzo Del Monte, considerato uno dei massimi autori del dialetto giudaico-romanesco.

1903 Nuova visita a Roma dell’imperatore Guglielmo II.

1927 Gino Girolimoni viene arrestato con l’accusa di una serie di delitti, tanto brutali quanto orribili per la giovane età delle vittime. Viene additato come “Mostro” dalla stampa. Contro di lui diversi indizi, molti dei quali costruiti pur di punire il colpevole. Nel marzo del 1928 verrà assolto e scarcerato in gran segreto.

1999 In piazza San Pietro, davanti a 300.000 persone, al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e al Capo del Governo Massimo D’Alema, Giovanni Paolo II proclama Beato Padre Pio da Pietrelcina.