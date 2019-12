20 Dicembre 1950… Roma, l’inaugurazione della nuova Stazione Termini

Il 20 Dicembre del 1950 viene inaugurata la nuova Stazione Termini; il progetto degli anni Trenta (dell’ing. Mazzoni) era stato rivisto dopo la Seconda Guerra Mondiale ed un nuovo concorso aveva assegnato la vittoria ex aequo ai progetti degli architetti Calini e Montuori e del gruppo capeggiato da Vitellozzi.

Accadde il 20 Dicembre

792 Enorme esondazione del fiume Tevere, invade i campi, entra da Porta del Popolo. L’acqua giunge fino ai piedi del Campidoglio.

1655 La Regina Cristina di Svezia, che ha abdicato per convertirsi al Cattolicesimo, arriva a Roma; è ricevuta dal Papa e va a risiedere in un appartamento appositamente preparato per lei nella Torre dei Venti del Vaticano.

1898 Viene attivata la linea a trazione elettrica Piazza del Popolo – Policlinico.

1991 È in visita il Presidente della Russia Boris Eltsin.

1995 Dopo otto mesi di restauro riapre la Scalinata di Trinità dei Monti.