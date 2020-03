21 Marzo 1956… Roma, Anna Magnani vince il Premio Oscar

Il 21 Marzo del 1956 Anna Magnani vince il premio Oscar come migliore attrice protagonista per “La rosa tatuata”, di Daniel Mann con Burt Lancaster. E’ stata la prima (e tutt’ora l’unica) attrice italiana ad aver ricevuto la “statuetta” per l’interpretazione in un film americano.

Quella sera non partecipa alla cerimonia: rimane a Roma ad accudire Luca, il figlio malato. Sono le 5.30 del mattino quando la chiamano al telefono per darle la notizia.

Accadde il 21 Marzo

1084 Enrico IV entra a Roma attraverso Porta San Giovanni; Gregorio VII è asserragliato a Castel Sant’Angelo.

1828 Nasce Raffaele Canevari, ingegnere, artefice di importanti opere nel neonato Regno d’Italia, fra cui i “Muraglioni” del Tevere, il Palazzo delle Finanze e l’Ufficio Geologico di Largo Santa Susanna a Roma.

1928 Nasce il regista Luigi Magni.

1932 Nasce Gianfranco Funari (morirà a Milano nel 2008), opinionista e conduttore televisivo.

1998 Viene inaugurata la nuova Linea 8.