21 marzo. Giornata della Memoria vittime mafia

“Oggi 21 marzo celebriamo la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e il nostro pensiero commosso va a tutte le vittime ed ai loro familiari che hanno pianto la perdita di una persona cara. Vittime che tutti ricordano come Placido Rizzotto, Piersanti Mattarella, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la loro scorta, ma anche persone comuni che hanno combattuto le mafie a viso aperto e non hanno ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile. Ma anche vittime indirette, cadute accidentalmente per mano dei criminali.

Una ricorrenza per non dimenticare, ma che, al tempo stesso, deve farci da stimolo affinché, grazie all’azione di ognuno di noi, il fenomeno della mafia possa essere sconfitto. E ci infonde speranza quella frase, lasciataci dal Beato Giuseppe Puglisi, ‘Se ognuno fa qualcosa, tanto si potrà fare’, parole che devono essere la stella polare per un impegno quotidiano”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.