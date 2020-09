25 e 26 settembre 2020 “Talenti per la scienza”

Due giorni dedicati alla scienza, aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2020: a partire dal pomeriggio di venerdì 25 fino alla notte di sabato 26 settembre l’Arena Cinevillage Parco Talenti di Roma ospita il villaggio della scienza con laboratori, esperimenti, talk per ragazzi e spettacoli a cura del Progetto NET.

Tra gli ospiti più illustri Mario Tozzi, ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, Donatella Bianchi, presidente Wwf, autrice e conduttrice di Linea Blu, Lorenzo Baglioni, matematico, cantante e attore, Gabriella Greison, scrittrice, fisica e attrice teatrale e Antonello Pasini, Fisico del clima Cnr-IIA, e con la partecipazione di Alessandra Celi di Fridays For Future Italia.

Tutti i pomeriggi appuntamenti per bambini e ragazzi

Dalle ore 18, venerdì e sabato, al via il ricco programma rivolto ai più giovani con numerosi laboratori e talk pensati specificatamente per bambini e ragazzi alla scoperta di rocce, minerali, fossili, dell’atmosfera, dei vulcani e poi ancora chimica, matematica e astrofisica a sorprendere le menti delle giovani generazioni.

Venerdì 25 ore 19:30: Tutto un altro clima

L’appuntamento di venerdì 25 settembre alle ore 19:30 è con “Tutto un altro clima”. Mentre il Pianeta va incontro a decisioni e cambiamenti epocali, la scienza è la chiave d’interpretazione fondamentale per aprire gli occhi verso il futuro e fare scelte consapevoli. Partecipano: Donatella Bianchi, Antonello Pasini e Alessandra Celi.

Sabato 26 settembre ore 19: Monologo quantistico

L’appuntamento di sabato 26 settembre alle ore 19 sarà invece con il “Monologo Quantistico”. Gabriella Greison racconta, con foto, musica e video, la straordinaria storia di quando i più grandi fisici del XX secolo si incontrarono a Bruxelles e, quel giorno, nacque la fisica quantistica.

Sabato 26 settembre ore 22,30: Due talenti per la scienza

A chiudere questa due giorni dedicata alla scienza sabato 26 settembre alle 22:30 l’appuntamento è con “Due talenti per la scienza” con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. Un dialogo, fra teorie e musica, che pone l’attenzione sul tema fondamentale dei cambiamenti climatici, sul futuro e sulle scelte consapevoli. Un invito a ciascun cittadino a fare scelte responsabili per la propria vita e per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno.

Tutti gli eventi sono gratuiti, previa prenotazione. Per scoprire il programma aggiornato e per le prenotazioni visitate il sito www.scienzainsieme.it

TALENTI PER LA SCIENZA si inserisce nel quadro di una serie di appuntamenti di avvicinamento alla Notte europea dei ricercatori insieme al “Festival della scienza e della ricerca 2020” (22-30 settembre) a Viterbo, Cerveteri, Tarquinia e a “Navigando con la ricerca” (27 settembre) a Livorno.

Il progetto NET e la Notte Europea dei Ricercatori

Al Progetto NET aderiscono dieci fra i più importanti Enti pubblici di ricerca ed Università del nostro Paese: CNR (che ne è anche il capofila), ENEA, INAF, INGV, ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

L’idea del Progetto NET è nata dall’esperienza di ScienzaInsieme che da due anni vede numerosi Enti di Ricerca e Università collaborare insieme sui temi della divulgazione, formazione e informazione che avevano già partecipato ad altre edizioni della Notte Europea dei Ricercatori e che l’anno scorso avevano già animato le notti scientifiche del Cinevillage.

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto HORIZON 2020, realizzato con le azioni Marie Skłodowska-Curie, e si svolge tutti gli anni in 400 città dell’Unione Europea, coinvolgendo 1,6 milioni di visitatori, migliaia di ricercatori, centinaia di Centri di Ricerca, Enti di ricerca, Università, associazioni e numerosi altri soggetti impegnati nella divulgazione scientifica.

Gli appuntamenti scientifici al CineVillage sono una componente importante del percorso “waiting for the night” di sensibilizzazione e avvicinamento alla “Notte Europea dei Ricercatori” che quest’anno si celebrerà il 27 Novembre 2020.