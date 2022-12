Il 28 dicembre 2022 alle ore 15:00 al Giardino dei Demar sarà in visita Babbo Natale (quello vero) con Mago Marameo per consegnare i doni ai bimbi che avranno portato un loro disegno entro il 26 dicembre con nome cognome età, presso il parco Giochi in via Davide Campari 263 a Tor Tre Teste.

