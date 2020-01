28 Gennaio 1621… Roma, muore Paolo V (il Papa dell’Acqua Paola)

Il 28 Gennaio del 1621 muore Papa Paolo V, nato Camillo Borghese (a Roma nel 1552).

Nell’ambito degli interventi in campo architettonico, Paolo V viene ricordato per aver affidato a Carlo Maderno la modifica del progetto michelangiolesco della Basilica di San Pietro ed aver commissionato a Flaminio Ponzio l’ampliamento del Palazzo del Quirinale e la ristrutturazione della Piazza.

A Paolo V si deve anche il restauro dell’acquedotto che portava a Roma l’“Aqua Traiana” da Bracciano, per alimentare la zona di San Pietro, e la costruzione del “Fontanone” del Gianicolo (la cosidetta “Acqua Paola”). L’acqua che alimentava il “Fontanone”, “l’Acqua Paola”, arrivava proprio dal Lago di Bracciano e non era particolarmente buona. I trasteverini, delusi, fecero circolare il detto “valere come l’Acqua Paola” che equivaleva a dire “non valere nulla”. Ancora oggi, a colui che non riesce a far andare nel verso giusto le cose, il romano verace usa dire: “c’hai l’acqua Paola in testa”.

Accadde il 28 Gennaio

1916 Viene inaugurata la restaurata Fontana delle Api, situata all’angolo di Piazza Barberini con via Veneto, progettata dal Bernini nella metà del ‘600.

1949 Nella Chiesa di Santa Francesca Romana, dopo due anni di fidanzamento, si sposano gli attori americani Tyrone Power e Linda Christian, festeggiati da migliaia di persone: la folla è così numerosa che deve intervenire la polizia sparando lacrimogeni per far passare gli sposi.

E’ uno dei primi eventi mediatici della Città e i due sposi vengono anche ricevuti da Papa Pio XII. La Chiesa di Santa Francesca Romana, a pochi passi dal Colosseo, ispirerà il nome della loro primogenita, Romina Francesca Power, meglio nota come Romina Power.

1955 Nasce il cantautore Mario Castelnuovo.

1976 Il Nucleo Armato “Sergio Romeo” dei NAP (Nuclei Armati Proletari) ferisce alle gambe il magistrato Pietro Margariti, Consigliere di Cassazione che si occupa delle carceri e del trasferimento dei detenuti.

1988 Eccezionale mostra di Vincent Van Gogh alla Galleria d’Arte Moderna.