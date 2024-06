Termini: arrestati due romeni per possesso di distintivi contraffatti della Guardia Urbana di Barcellona

Gli agenti del Commissariato Viminale della Polizia di Stato, a conclusione di una rapida attività investigativa, hanno arrestato due cittadini romeni per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.

L’indagine:

Tutto è iniziato lo scorso 30 maggio, quando gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza di uno stabile in via Principe Amedeo. Le riprese hanno immortalato due uomini intenti a derubare un turista dopo avergli mostrato un portafoglio e simulando di essere appartenenti alle forze dell’ordine.

Il fermo e l’arresto:

Nei giorni successivi, gli agenti hanno intensificato i controlli nella zona, riconoscendo i due sospettati in via Principe Amedeo. I pedinamenti hanno permesso di accertare che i due uomini, con fare sospetto, avvicinavano i passanti per carpire informazioni.

In via Volturno, i due hanno individuato una coppia di anziani e li hanno seguiti fino a piazza della Repubblica. Qui, dopo una breve conversazione, uno dei due ha estratto un portafoglio come se volesse esibire un distintivo.

Gli investigatori, già al corrente del loro modus operandi, sono intervenuti tempestivamente bloccandoli e trovandoli in possesso di due distintivi contraffatti della Guardia Urbana di Barcellona.

I provvedimenti:

Accompagnati presso gli uffici del Commissariato, i due uomini, identificati come cittadini romeni di 52 e 63 anni, sono stati arrestati per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.

