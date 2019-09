5 Settembre 1987… Roma, Panetta vince l’Oro nei 3000 Siepi dei Mondiali di Atletica Leggera

Il 5 Settembre del 1987 Francesco Panetta vince la medaglia d’oro nei 3.000 metri siepi dei Mondiali di Atletica Leggera.

Il video della sua impresa a fondo articolo.

Accadde il 5 Settembre

Giorno delle None del Calendario Romano.

989 Gli annali europei e cinesi registrano il XVII passaggio della Cometa di Halley: si temeva annunciasse la fine del mondo.

1739 Le cronache del tempo riferiscono che una “prostituta della zona di Palazzo Spada (Rione Regola) ha litigato fortemente con un uomo forestiero, ad un certo punto ha preso uno spillone per capelli e ha trafitto il petto del signore. L’uomo è morto, non se ne conosce l’identità”.

1857 Pio IX fa ritorno a Roma a seguito del viaggio-visita politico-pastorale nei suoi Stati iniziato il 4 maggio.

1944 Nasce Dario Bellezza, poeta, scrittore e drammaturgo.

1973 In un appartamento di Ostia sono scoperti cinque terroristi: hanno in progetto di abbattere con un missile un Boeing della El-Al in decollo da Fiumicino.