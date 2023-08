6 agosto, 78° Anniversario della tragedia di Hiroshima

In occasione del 78° anniversario della tragedia di Hiroshima, colpita da una bomba atomica il 6 agosto 1945, il Comitato “Terra e Pace”, per il ventitreesimo anno consecutivo, organizza una manifestazione per non dimenticare quel tragico evento che costituisce una ferita ancora aperta nella storia del XX secolo.

Quest’anno, il riconoscimento “Terra e Pace” è stato conferito all’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). Presenti il rappresentante dell’Ambasciata del Giappone in Italia, rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni di volontariato, Organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

Al termine, il rintocco di una grande campana, come da tradizione, in ricordo delle vittime dell’olocausto nucleare.

“Non possiamo mai restare indifferenti di fronte a una delle più grandi tragedie del secolo scorso, l’apice della disumanità e della prevaricazione all’interno di una guerra che sull’altro fronte già aveva pagato l’olocausto ebraico per la follia nazista. Le guerre di ogni tempo, fino a quelle più vicine e recenti come il conflitto russo-ucraino, provocano unicamente tragedie e sofferenze, mettendo a rischio intere popolazioni. L’incessante lavoro delle organizzazioni europee e internazionali per la pace, è tradotto in un impegno concreto e continuo delle istituzioni locali che tutelano e rappresentano le nostre comunità. La Città metropolitana, consapevole che l’unica via per la cooperazione e la solidarietà tra popoli sia il perseguimento della pace, sempre, comunque e dovunque, è impegnata nel curare relazioni diplomatiche e partecipare attivamente alle reti internazionali, così come intesse incessantemente la tela dell’accoglienza e della solidarietà nei comuni del territorio, supportando le comunità locali per la garanzia di diritti, l’accesso a servizi per tutti, l’integrazione e l’accoglienza dei migranti stranieri che fuggono da guerre e povertà. Difendere i valori di pace e libertà è un dovere e un impegno da cui non ci sottrarremo mai”.

Così il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.