80° anniversario della liberazione di San Cesareo dal nazifascismo

Paolo Savegnago (Valdagno 1967), laureato presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, svolge la professione di grafico e designer. L’interesse per aspetti poco indagati della Seconda guerra mondiale lo ha portato a scrivere con Luca Valente Il mistero della Missione Giapponese (2005). È autore di alcuni articoli sulla presenza diplomatico-militare giapponese in Italia e due ricerche dedicate alle attività delle organizzazioni del lavoro tedesche: L’ombra della Todt sulla provincia di Vicenza (2008) e Le organizzazioni Todt e Pöll in provincia di Vicenza (due voll. 2012).