“A Beautiful World” di Mario Testino

Palazzo Bonaparte ospiterà nelle sue sale espositive, fino al prossimo 25 agosto, la mostra “A Beautiful World” che rivela al grande pubblico un lato inedito della produzione del celebre fotografo Mario Testino.

Come è noto, l’artista peruviano è considerato uno dei più grandi maestri – a livello mondiale – della fotografia di moda contemporanea. I suoi scatti sono stati pubblicati sulle più importanti riviste internazionali di settore (come Vogue, GQ, Elle, Glamour e Vanity Fair) ed alcune sue opere sono esposte al Carpenter Center for the Visual Arts di New York, al FAAP – Museo d’arte di San Paolo in Brasile ed al Victoria and Albert Museum a Londra, la città in cui si è trasferito nel 1976 e dove ha mosso i primi passi nel campo della moda.

Davanti al suo obiettivo hanno posato anche tante celebrità appartenenti sia al mondo del cinema (come Kim Basinger, Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Julia Roberts, Meg Ryan, Catherine Zeta-Jones, Elizabeth Hurley, Nicole Kidman e Kate Winslet) che a quello della musica (tra cui possiamo citare, Beyoncé, Miley Cyrus, Britney Spears, Janet Jackson, Madonna, Rihanna, Lady Gaga e Jennifer Lopez).

“A Beautiful World” è il frutto di un complesso lavoro durato sette anni che ha portato il fotografo a viaggiare in trenta Paesi, in giro per il mondo. L’intento era quello di documentare, attraverso i suoi scatti, l’importanza dei costumi tradizionali, come simbolo d’identità culturale e di appartenenza alla propria comunità. Il percorso espositivo ripercorre questo lungo percorso attraverso una selezione di 70 fotografie di grandi dimensioni. Si va dalle immagini dei tipici abiti usati durante il periodo di carnevale a Putla, nello stato di Oaxaca in Messico; ai ritratti dei Tuareg della città di Dakhla in Marocco, fino ad arrivare ad uno scatto realizzato a Yokohama in Giappone che ritrae una serie di corpi completamenti tatuati. Ricordiamo che la mostra – prodotta ed organizzata da Arthemisia – è curata dal famoso artista, scrittore e designer Patrick Kinmonth.

QUANDO: fino al 25 Agosto 2024;

fino al 25 Agosto 2024; DOVE: Palazzo Bonaparte – piazza Venezia, 5;

Palazzo Bonaparte – piazza Venezia, 5; ORARI: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima).

Aperture straordinarie:

domenica 2 giugno – dalle ore 13.00 alle ore 21.00

sabato 29 giugno – dalle ore 10.00 alle ore 21.00

giovedì 15 agosto – dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati