A Lanuvio un’estate con i dinosauri

Dopo il grande successo di pubblico già registrato in molte città europee – tra cui Francoforte, Zurigo, Grenoble, Belgrado, Vienna, Budapest e Firenze, solo per citarne alcune – la mostra itinerante “World of dinosaurs” farà tappa fino al 30 agosto a Lanuvio, nella zona dei castelli romani. Nella suggestiva location dell’agriturismo “Casale della Mandria” è stato allestito un vero e proprio “museo a cielo aperto” che ospita anche una serie di affascinanti installazioni artistiche: come la chitarra più grande del mondo oppure una gigantesca scultura (alta più di 7 metri) che ritrae una bambina intenta a raccogliere fiori in un prato.

Il percorso espositivo si sviluppa interamente negli spazi esterni dell’agriturismo e può essere esplorato, in tutta libertà, dai visitatori che dovranno ovviamente attenersi alle norme di comportamento mirate a contrastare la diffusione del Covid 19, vale a dire: uso obbligatorio della mascherina, rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e divieto di assembramenti. All’interno del parco sono disseminate oltre 50 riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale (corredate da appositi pannelli informativi) che sono state realizzate, grazie al prezioso contributo di un team di paleontologi, in maniera estremamente realistica e con una grande cura per i dettagli. Tra queste segnaliamo: i piccoli esemplari di Psittacosaurs e di Leptoceratops, un Tyrannosaurus Rex, un Triceratopus del peso di 2 tonnellate fino ad arrivare ad un Diplodocus lungo ben 30 metri.

Inoltre, nell’ambito di quest’iniziativa è stato promosso il progetto “Dino avventura 2019-2020”, rivolto principalmente agli studenti della scuola dell’infanzia (primaria e secondaria di primo grado) che prevede la realizzazione di una serie di visite e laboratori didattici (per ulteriori informazioni in merito: tel. 388-8644122).

La mostra “World of dinosaurs” è stata organizzata dalla Wonderworld Entertainment, con la collaborazione dell’Associazione VERRIGUUD, nell’ambito del progetto di promozione dei territori “Parcoscenico”.

DOVE: Agriturismo “CASALE DELLA MANDRIA”, Via Mediana Bonifica 23 – Campoleone – Lanuvio

QUANDO: fino al 30 agosto

ORARI: lunedì: dalle 15:00 alle 19:30;

dal martedì al venerdì: mattina ore 10:00-13:00, pomeriggio 15:00-19,30;

sabato e domenica: dalle 9:30 alle 19:30 (orario continuato).

È fortemente consigliata la prenotazione, al fine di evitare code ed assembramenti.

CONTATTI: Tel. 333-1657725 – info@dino-park.it