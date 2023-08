A Monte Compatri “Sagra delle fettuccine fatte a mano”

L’Estate Monticiana prosegue questo fine settimana con l’attesissima “Sagra delle fettuccine fatte a mano” organizzata dall’associazione Amici Delle Fettuccine con il patrocinio del comune di Monte Compatri. La manifestazione arrivata alla tredicesima edizione si svolgerà venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto. Durante i tre giorni di festa sarà possibile degustare il piatto tipico della tradizione, preparato dalle cuoche e dai cuochi dell’associazione presso i tavoli allestiti in via Alfredo Serranti.

Oltre al buon cibo, non mancheranno eventi musicali e di cabaret. Venerdì 25 agosto suoneranno infatti i “Pigs on the Bricks” con le cover dei Pink Floyd, sabato 26 agosto spazio alla musica anni 70/80/90 con i “Groove Up” e domenica 27 agosto chiusura con la “Signora Gilda”.

“Siamo lieti di sostenere la Sagra delle Fettuccine che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate che coniuga le nostre tradizioni con la voglia di divertimento – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Serena Gara – Un ringraziamento all’associazione per lo sforzo organizzativo e ai tanti volontari che già da giorni sono al lavoro per preparare la pasta fresca in maniera artigianale”.