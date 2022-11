Mercoledì 23 novembre 2022 alle 17 alla Biblioteca Vaccheria Nardi verrà presentato A Roma Pietralata Casal Bruciato – Portonaccio, a cura di Giuseppe Pollicelli, Edizioni della Sera, 2022. Saranno presenti l’autore di uno dei racconti contenuti nel volume, Claudio Orlandi e il curatore.

Pietralata, assieme a quelli confinanti di Portonaccio e di Casal Bruciato, è un quartiere da cui è passata molta storia del XX e di questo primo scorcio del XXI secolo. Dapprima vasta tenuta dell’agro romano, ha ospitato a partire dalla metà degli anni Trenta una delle borgate ufficiali volute dal fascismo; borgata che in breve tempo diverrà la più nota ed emblematica di tutte, anche al di fuori di Roma. Pietralata è stata infatti raccontata dal cinema, con il film L’onorevole Angelina, dove Anna Magnani è “la sindachessa di Pietralata”; dalla narrativa, con i due romanzi romani di Pasolini e con La storia di Elsa Morante; dalla letteratura pedagogica, con il libro Un anno a Pietralata del maestro elementare Albino Bernardini. Ma Pietralata, dal boom economico in poi, è assurta anche a simbolo delle contraddizioni della Capitale, di un’urbanizzazione tumultuosa e sregolata che non è riuscita a cancellare scorci rurali talvolta di bellezza struggente. I racconti di A Roma Pietralata parlano di tutto ciò e anche di tanto altro: dal lanificio Luciani, ora factory vulcanica, alla squadra di calcio dell’Albarossa, alle bische malfamate degli anni Settanta, dalle atmosfere natalizie vissute tra le strade del quartiere alla sorprendente apparizione di un orso.

Claudio Orlandi parlerà anche delle poesie del suo altro libro, Il mare a Pietralata. Poesie e canzoni 1990-2020, Tic, 2021, accompagnando il lettore in un viaggio attraverso le esperienze umane, la vita, l’amore e la morte, con uno sguardo poetico che matura nel tempo, pagina dopo pagina, pur conservando sempre la purezza fanciullesca dell’immaginazione e della curiosità. Le poesie e le canzoni, i racconti, le conversazioni, le telefonate assumono una forma poetante, in un’idea di poesia ampia, quotidiana, accogliente e costantemente presente intorno a noi. Un approdo nel “mare di Pietralata”, un libro da leggere e da ascoltare. Claudio Orlandi, nato a Roma nel 1973, laureato in Scienze Politiche, da venticinque anni è autore dei testi e voce del gruppo musicale Pane, con il quale ha realizzato numerosi concerti e cinque dischi. Dirige su Youtube Radio Pomona, canale di letture poetiche. Giuseppe Pollicelli, nato a Roma nel 1974, giornalista, scrittore e regista, critico del fumetto, ha pubblicato numerosi libri e diretto con Mario Tani il film Temporary Road (una) Vita di Franco Battiato. Ha un forte legame con il suo quartiere di origine, a cui ha dedicato il documentario Pietralata.