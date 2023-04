A Tivoli un mese di appuntamenti per gli amanti della lettura

Il nome dell’iniziativa è TivoLibri e, come afferma Antonio Capitano, responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Tivoli, intende connettere “Il Maggio dei Libri” con il 3238° Natale di Tivoli. “TivoLibri” offre quindi un calendario ricco di appuntamenti per tutti gli amanti della letteratura all’insegna dello slogan “Se leggi sei forte!” che procede in continuità con l’ultima edizione di Libriamoci la tredicesima edizione del “Maggio dei Libri”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura alla quale, anche quest’anno, il Comune ha aderito con successo. L’obiettivo del “Maggio dei Libri” è quello di portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi, se stimolati nel modo giusto.

La forza delle parole, I libri, quelli forti … e Forti con le rime sono i tre filoni che caratterizzano il tema comune alle due campagne, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri, perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.

Gli appuntamenti sono 10 in tutto e si parte da domenica 23 aprile con la presentazione, a cura di Marianna Scibetta, della trilogia di opere di Gianni Andrei “Sopravvivere al tempo” – per terminare sabato 27 maggio con la presentazione del libro “Undici Settembre 1973, il caso” di Assunta Antonini, su strada di Pomata. Ritorna anche alla fine di maggio l’iniziativa SeminarLibri presso l’Antico Palazzo del Seminario con un omaggio a Italo Calvino nel centenario dalla sua scomparsa.

Segnaliamo che Domenica 23 l’evento è di particolare interesse, SOPRAVVIVERE AL TEMPO: una conversazione sulle principali tematiche trattate di Gianni Andrei nei suoi libri. L’incontro è basato sulle tematiche, sulle suggestioni e riflessioni proposte in alcuni volumi di narrativa scritti e pubblicati nell’arco di vent’anni. Una “retrospettiva che diventa prospettiva”. Sono infatti i lettori a raccogliere e far respirare le foglie letterarie di un autore, quando sono ancora verdi oppure tendono al giallo, all’ocra, al rosso scuro. Chi le raccoglie e le custodisce può coltivare il prodigio di mutare le foglie appassite e inanimate in pulsanti gemme primaverili, capaci di trasformarsi in fiori profumati, perenni. (metafora dal libro “Il risvolto delle foglie” – Tre romanzi brevi – Robin, 2021)

In ognuno dei volumi di cui si parlerà, protagoniste sono le donne, nel il gioco dei fotogrammi della vita, di ogni vita, in continuo equilibrio tra il bene e il male, tra il bello e il brutto, tra il conosciuto e l’ignoto, tra fede e superstizione, tra amori e passioni, tra attese e speranze, tra illusioni e delusioni. Su tutto però trionfa la contemplazione della natura e del creato. Non si tratta dunque di sopravvivere e di ambire a proiettarsi verso l’immortalità, ma di sopra-vivere, cioè di “vivere al di sopra” delle mediocrità quotidiane che spesso cercano di umiliare e degradare la vita.

L’introduzione all’evento è affidata ad alcune pagine tratte da “La fiamma del lucignolo” (Aletti, 2008), che gode della splendente prefazione di padre Vincenzo Battaglia o, per entrare in argomento con “Il lago del diavolo” (Robin, 2007), che ha una magistrale prefazione di Marco Testi, critico letterario e storico della letteratura, per poi passare ad “Attese – Racconti straordinari di storie comuni” (Pieraldo, 2011), con la memorabile vibrante prefazione di Franco Piccinelli, scrittore e giornalista (fu una delle ultime prima della sua scomparsa), e per concludere con “Il risvolto delle foglie” – Tre romanzi brevi (Robin, 2021), annunciato dalla prefazione di Marco Testi.

