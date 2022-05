A Tor Sapienza torna la festa dell’Immacolata

Dopo due anni di stop, la Parrocchia Santa Maria Immacolata e San Vincenzo De Paoli a Tor Sapienza finalmente torna a festeggiare. Tradizionalmente il momento d’incontro più importante per il quartiere che, tra le altre cose si avvia il prossimo anno a celebrare il suo centenario.

Per questo progetto il Parroco Don Antonio Di Santo ha coinvolto anche le principali realtà no profit di Tor Sapienza. Quindi oltre alla Parrocchia San Vincenzo De Paoli: l’Oratorio San Vincenzo De Paoli Tor Sapienza, il Gruppo Scout Agesci RM108, TS IdeE OdV, Vocators Roma e la Protezione civile VII Gruppo.

Programma ricco di novità, momenti conviviali e con il 1° Concorso Fotografico intitolato a Giuliano Sargeni, storico organizzatore per oltre trent’anni di eventi nella parrocchia scomparso durante il primo periodo della pandemia. Il tema del Concorso, aperto a tutti, e al quale si partecipa gratuitamente è: Tor Sapienza Ieri e Oggi. Qui si può scaricare il regolamento https://www.facebook.com/ParrocchiaSantaMariaImmacolataESanVincenzoDePaoli/photos/pcb.5127424830655945/5127423110656117/

Il programma della festa, è realizzato per coinvolgere piccoli e grandi, giovani e famiglie con il preciso intento di tornare a stare insieme, per ritrovare il senso d’appartenenza e quello della ripartenza, al di là del contesto generale purtroppo caratterizzato dalla guerra in Ucraina.

Stare insieme dal 21 al 29 maggio 2022 tra Super Quiz de Il Cervellone, Cinema, Calcio con la finale Conference League Roma-Fayenoord, Spettacoli con gli MPQR – Musici PopulusQue Romanus meglio conosciuti come Fabrizio Amici Band, Balli con il duo Mirco & Asia, e tre serate straordinarie in compagnia del poliedrico attore, cabarettista, presentatore, imitatore Gianfranco Phino e il suo Mr. Phino Show. Non mancherà il Mercatino della Solidarietà, il saluto al quartiere della Banda musicale di Cervara, i fuochi pirotecnici dopo la tradizionale Processione che si snoderà lungo le strade del quartiere e l’attesissima estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. A proposito hai già acquistato il biglietto che ti dà la possibilità di vincere uno dei ventidue premi messi in palio?.

Il programma

Per quanto riguarda il programma, giornalmente, basta seguire questa pagina facebook: https://www.facebook.com/ParrocchiaSantaMariaImmacolataESanVincenzoDePaoli/?ref=page_internal

Gli organizzatori ringraziano la massiva partecipazione delle imprese, dei commercianti e degli artigiani di Tor Sapienza, e la generosità di tante famiglie che sostengono la realizzazione della festa.