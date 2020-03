A Tor Tre Teste Mercato Contadino

il Mercato Contadino sarà come al solito presente con produttori in Via Viscogliosi 60 a Tor Tre Teste tutti i mercoledì e i sabati dalle ore 8,00 alle 13,30.

“Sono sempre più i numerosi nuovi clienti e tutti quelli che puntualmente vengono ogni volta che c’è il mercatino nonostante questo maledetto virus – afferma uno degli espositori-.

“Questo ci conforta e ci esorta ad andare avanti sulla nostra scelta di venire nel vostro quartiere, cosa molto gradita da tanti.

“Saremo sempre ligi alle disposizioni emanate dal Governo in fatto di controlli di accesso, distanze l’uno dall’altro, mascherine, guanti e delimitazioni nei pressi dei gazebi.

Dal produttore al consumatore tutti i beni agroalimentari