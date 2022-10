A Tor Tre Teste si ciak si gira

Il quartiere di Tor Tre Teste è stato la location di un film. A largo Serafino Cevasco hanno sostato i camper degli artisti e, in via Viscogliosi, sono state girate alcune scene mercoledì sera e giovedì sera nel luogo dove il sabato mattina si tiene il mercato contadino. Titolo del film “Adagio” della società di produzione “the appartaments”.

Stefano Sollima ha appena iniziato le riprese di un nuovo film ambientato a Roma. Sul set si è ritrovato all’opera gli attori Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea.

Ricordiamo Sollima per i film Soldado e Senza rimorso, oltre che per le serie tv Romanzo criminale, Gomorra e ZeroZeroZero, Sollima realizza con Adagio un film contemporaneo, e dichiara: “Sono ansioso e pieno di entusiasmo perché torno a girare nella mia città. Roma è cambiata, e anche io”, ha detto Sollima che descrive il film come “una storia oscura di vendetta e redenzione, l’ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana”